أطعمتونى ربنا يطعمكم.. واحد من الناس يهدى سيدة 5 آلاف جنيه

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر قناة الحياة، خلال جولته في شوارع وميادين مصر، بسيدة تجلس في انتظار ابنتها تشتري لها علاجًا.

وخلال الحلقة، أوضحت السيدة أنها تدعى "أم هيثم" من محافظة المنيا، وتبلغ من العمر 65 عامًا، ولديها 7 أولاد، جميعهم في أعمالهم ولم يسأل أحد عنها، وتعيش بمفردها، موضحة أنها تعاني من مرض تصارعه منذ سنوات، قائلةً: "أنا بقبض معاش 1100".

وسألها الإعلامي عمرو الليثي ماذا تتمني؟ لتجيب قائلةً: "نفسي أروح أزور بيت الله الحرام".

وقدّم الإعلامي عمرو الليثي لأم هيثم مظروفًا بداخله 5 آلاف جنيه التي بكت من سعادتها قائلة: "أطعمتوني ربنا يطعمكم".