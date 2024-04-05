"واحد من الناس" في زيارة لعمال محطة الصرف الصحي بإحدى قرى الغربية

قام الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، عبر فضائية "الحياة"، بزيارة إلي محطة الصرف الصحي بقرية شرشابة بمحافظة الغربية، والتي تكلفت 200 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة، وتخدم 25 ألف نسمة، وعلى مساحة 7 أفدنة.

وخلال الزيارة، التقى “الليثي” مع عدد من العاملين في المشروع، وأكدوا أنهم يبدأون العمل بعد صلاة الفجر.

وسأل “الليثي” العمال مجموعة من الأسئلة بجوائز بقيمة 10 آلاف جنيه، يحصل كل فائز علي ألف جنيه.

برنامج "واحد من الناس"، يقدمه الإعلامي عكرو الليثي خلال شهر رمضان الكريم، عبر قناة الحياة.