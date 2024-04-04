الخميس 04 أبريل 2024
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"واحد من الناس".. جوائز مالية للعاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في محافظة القليوبية

عمرو الليثي
عمرو الليثي

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم من برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بعمال نظافة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في محافظة القليوبية.

وأدخل الليثي السرور على قلوبهم، حيث بعد أن أجرى حوارا وتعرف عليهم، وجه 10 أسئلة بهدايا 10 آلاف جنيه مقسمة ألف جنيه للإجابة على كل سؤال، وتنوعت الأسئلة بين الفنية والرياضية.

وكان السؤال الأول عن المتسبب في ركلة الجزاء في مباراة مصر ونيوزيلندا الأخيرة، وكانت الإجابة إمام عاشور، والسؤال الثاني عن محرز الهدف بعدها وكانت الإجابة مصطفى محمد، فيما كان السؤال الثالث عن نتيجة المباراة، وكانت الإجابة الصحيحة 1_0.

ووجه الليثي، سؤالا عن مدرب مصر الحالي وكانت الإجابة حسام حسن، والسؤال الآخر عمن يساعده في التدريب لتكون الإجابة الصحيحة إبراهيم حسن، كما وجه سؤالا عن اسم العمل الذي يقدمه الفنان كريم عبدالعزيز في رمضان، وأجاب الجميع "الحشاشين". 

وكان التقى الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بمجموعة من العمال العاملين على تنفيذ إحدى مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل في منطقة حدائق العاصمة، وبعد طرح بعض الأسئلة عليهم تم منح الفائزين منهم جوائز مالية قيمة.

واحد من الناس الحياة عمرو الليثي المركز التكنولوجي برامج المتحدة

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