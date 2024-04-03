"واحد من الناس".. جوائز مالية للعاملين على تنفيذ إحدى مشروعات الإسكان بحدائق العاصمة

التقى الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بمجموعة من العمال العاملين على تنفيذ إحدى مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل في منطقة حدائق العاصمة، وبعد طرح بعض الأسئلة عليهم تم منح الفائزين منهم جوائز مالية قيمة.

“واحد من الناس”

وطرح عمرو الليثي، على العمال في مشروع الإسكان عشرة أسئلة خفيفة متنوعة في مجالات الفن والرياضة بمكافأة ألف جنيه عن كل إجابة لسؤال لتبلغ القيمة النهائية للجوائز 10 آلاف جنيه، وجاء في السؤال الأول من هو الشاعر الذي اشتهر بلقب أمير الشعراء والإجابة كانت أحمد شوقي.

وجاء في السؤال الثاني من هي الفنانة التي قدمت شخصية أم كلثوم في مسلسل تلفزيوني والإجابة كانت صابرين، والسؤال الثالث كم هو عدد أجزاء مسلسل رأفت الهجان والإجابة كانت 3 أجزاء، والسؤال الرابع من هي الفنانة التي جسدت دور أخت رأفت الهجان والإجابة عفاف شعيب، والسؤال الخامس من قدم شخصية فؤاد فراويلة بمسلسل المال والبنون الجزء الثاني والإجابة كانت وائل نور.

إدخال الفرحة والسرور على قلوب العمال

والسؤال السادس كان من بطل مسلسل زيزينيا والإجابة النجم يحيى الفخراني، والسؤال السابع من هو المطرب، الذي غنى تتر مسلسل زيزينيا، والإجابة كانت محمد الحلو، والسؤال الثامن من هو الفنان اللى غنى تتر مسلسل بوابة الحلواني والإجابة علي الحجار، والسؤال التاسع ما هو الحيوان الأسرع في العالم، والإجابة هو الفهد، وسؤال أخير من أين تشرق الشمس والإجابة من المشرق.