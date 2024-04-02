عمرو الليثى يلتقى بالحاجة آمال ويُقرر دعمها بـ5 آلاف جنيه

التقى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، مقدم برنامج «واحد من الناس»، عبر فضائية «الحياة»، مع سيدة مصرية تدعى آمال وكانت تجلس فى الشارع فى انتظار ابنتها.

جولات عمرو الليثي

وقالت الحاجة آمال: "أنا من مدينة فيصل وأتيت إلى شبرا اليوم مع ابنتي لاستخراج البطاقة العلاجية".

وتابعت: "أبلغ من العمر 60 عامًا وزوجى على قد حاله، ومصاريفى فى الشهر تتعدى الثلاثة آلاف جنيه".

وحرص فريق عمل برنامج "واحد من الناس" على منح هذه السيدة العظيمة مبلغًا ماليًا قدره 5000 جنيه، وعبرت بعدها عن سعادتها الكبيرة بهذا المبلغ.

“واحد من الناس”

ويجوب فريق العمل بالبرنامج فى شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يومًا من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى أيام شهر رمضان فى فترة ما قبل الإفطار مباشرة على شاشة "الحياة".