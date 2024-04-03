الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

5000 جنيه هدية مالية لبائع فاكهة مقدمة من "واحد من الناس"

عمرو الليثي وبائع
عمرو الليثي وبائع الفاكهة

التقى الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة، عم شعبان حامد بائع فاكهة فى الشارع، قائلًا: "بجيب الفاكهة من سوق الجملة وبقوم من النوم على الشغل علطول وبرجع مع الفطار".

مساعدة الفقراء 

وأكد بائع الفاكهة: "عندي 3 أولاد اتنين منهم فى مراحل التعليم واللي يجيبه ربنا كويس من رزق ودخلي في الشهر حسب الرزق وماليش دخل يومى ثابت لكن لو ربنا كرمني بـ50 أو 100 جنيه فى اليوم يبقى حلو وربنا هو اللي بيقضيها، وباخد علاج غضروف لظهري والحمدلله على ما أعطاه".

جولات الخير 

وحرصت أسرة برنامج "واحد من الناس" على منح هذا الرجل مبلغ 5 آلاف جنيه، وعبر عن سعادته من الهدية وأكد أن أول شيء سيفعله من الهدية سيتبرع بـ500 جنيه للفقراء والمحتاجين لأنه يشعر بالفقراء مثله.

واحد من الناس عمرو الليثي الحياة بائع فاكهة برنامج واحد من الناس

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