السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لعلهم يفقهون.. ما معنى اسم "قريش"؟ خالد الجندى يوضح

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة قريش هي تصغير لـ"قرش"، والقرش بفتح القاف وكسرها معناها كما تقول معاجم اللغة العربية هو المتشتت المتفرق الذي تم جمعه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سورة قريش في المقام الأول سورة اقتصادية، فالاقتصاد مرتبط بالعادة،  فربط الله تعالى بالطعام، فبدون أمن لا يوجد طعام، أو رزق أو إنتاج.

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

 

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