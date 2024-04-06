السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: الاستغفار بيجيب فلوس ورزق

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة قريش هي سورة مهمة جدًا لأنها تخصنا نحن جميعًا ودليل ذلك قوله تعالى (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الإيمان له علاقة مباشرة بالمال، والاستغار يجلب الأموال، مشيرًا إلى أنه إذا قلنا هذا الأمر لأحد الجهلة ممن يتواجون على مواقع التواصل الاجتماعي سيرد قائلًا “ده كلام منافي وتغييب وتغييب وتخدير”. 

وأكد الجندي، أن القرآن الكريم قال هذا الكلام صراحة بأن الاستغار يجلب الأموال لقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار).

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.

لعلهم يفقهون دي ام سي الاستغفار فلوس رزق برنامج لعلهم يفقهون

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: أزمة جديدة تهدد مصير العلاقات بين المكسيك والإكوادور

لعلهم يفقهون.. خالد الجندى: "قريش" كانت تتمتع بميزة ليست موجودة عند غيرها

لعلهم يفقهون.. الشيخ خالد الجندى يشرح أنوار سورة "قريش"

الجيش الروسى يعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية فى بيلجورود

أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل ليل نهار لوقف العدوان على غزة

رفيق عوض: أمريكا لم تمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف العدوان على غزة

القاهرة الإخبارية| واشنطن فى حالة تأهب وتستعد لهجوم إيرانى وشيك

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف بلدة الضهيرة جنوب لبنان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء