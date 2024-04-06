لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: الاستغفار بيجيب فلوس ورزق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة قريش هي سورة مهمة جدًا لأنها تخصنا نحن جميعًا ودليل ذلك قوله تعالى (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الإيمان له علاقة مباشرة بالمال، والاستغار يجلب الأموال، مشيرًا إلى أنه إذا قلنا هذا الأمر لأحد الجهلة ممن يتواجون على مواقع التواصل الاجتماعي سيرد قائلًا “ده كلام منافي وتغييب وتغييب وتخدير”.

وأكد الجندي، أن القرآن الكريم قال هذا الكلام صراحة بأن الاستغار يجلب الأموال لقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار).

برنامج "لعلهم يفقهون"

تقدم قناة DMC خلال شهر رمضان الكريم 2024، البرنامج الديني "لعلهم يفقهون" والذي يقدمه كل من: الشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبدالمعز.

ويناقش البرنامج مختلف قضايا المجتمع والشباب والدين اﻹسلامي، والاختلاف المذهبي والفقهي، ويفند جميع القضايا بمنظور ديني وسطي من القرآن والسنة.