"القاهرة الإخبارية": المنظومة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن أى صورة للنصر

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن المنظومة الأمنية الاسرائيلية تبحث عن صورة نصر حقيقية تقدمها إلى الشارع الاسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ ما يزيد على 6 أشهر وتحاول هذه المنظومة الأمنية العسكرية الحصول أو حتى الافراج أو تحرير كما يستخدم هذا المصطلح في وسائل الاعلام الاسرائيلية تحرير أي محتجز إسرائيلي حتى يُقدم على أن هذا إنجاز عسكري بسبب معلومات الاستخبارات التي تصل إلى الجيش الاسرائيلي والتي تبرر من خلالها الجيش الاسرائيلي عملياته البرية العسكرية وسط المدنيين.

وأوضحت أنه ربما هذه المعلومات قد تفتح المجال أمام اقتحام بري وشيك عسكري على رفح وأن المنظومة الأمنية العسكرية الاسرائيلية تقول إن هناك بعض المعلومات التي وصلتهم تفيد بوجود بعض المحتجزين في رفح.

وأشارت إلى أن الجيش الاسرائيلي يبحث عن صورة نصر ولكن هذه الصورة لا تعجب الشارع الاسرائيلي وخاصة أن جميع المحتجزين الذين تم تحريرهم في العمليات العسكرية كانوا قد فارقوا الحياة والذي تم تأكيد الافراج عنهم.

وتابعت: “العمليات العسكرية لم تفض حتى الآن إلى الافراج عن محتجز واحد على قيد الحياة وهذا ما يثير تخوف الشارع الاسرائيلي وعلائات المحتجزين بأنه باستمرار العمليات العسكرية سيقضى الأمر بعودة توابيت وبأن عودة التوابيت إلى إسرائيل لا تعتبر انجازا عسكريا وهذا ما قالته عائلات المحتجزين في مؤتمر صحفي حملوا من خلاله المسئولية لعرقلة المفاوصات لنتنياهو وبأنه يستمع إلى بن غفير وسموتريتش اللذين يلوحان بحل الحكومة وعدم التصويت في الكابينيت الموسع”.