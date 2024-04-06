الاحتلال: نخوض معارك صعبة فى حى الأمل بخان يونس

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال تخوض معارك صعبة في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تدمير 3 أنفاق في خان يونس أحدها يمتد لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاحتلال يراقب التهديدات في كل المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك نقلًا عن مسئول لوسائل إعلام أمريكية.

وأكد المسئول الأمريكي أن أي رد إيراني داخل إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية، وأن إدارة بايدن بدأت بحث خيارات الرد على أي تحركات إيرانية محتملة.