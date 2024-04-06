السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال: نخوض معارك صعبة فى حى الأمل بخان يونس

غزة
غزة

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال تخوض معارك صعبة في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تدمير 3 أنفاق في خان يونس أحدها يمتد لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاحتلال يراقب التهديدات في كل المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن واشنطن في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني كبير خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك نقلًا عن مسئول لوسائل إعلام أمريكية.

وأكد المسئول الأمريكي أن أي رد إيراني داخل إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية، وأن إدارة بايدن بدأت بحث خيارات الرد على أي تحركات إيرانية محتملة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال خان يونس قطاع غزة معارك

مواد متعلقة

زيلينسكى: صواريخنا ستنفد إذا كثفت روسيا من هجماتها

مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات وإتمام صفقة التبادل

أطعمتونى ربنا يطعمكم.. واحد من الناس يهدى سيدة 5 آلاف جنيه

إعلام إسرائيلى: اعتراض 5 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان نحو مزارع شبعا

لعلهم يفقهون.. ما معنى اسم "قريش"؟ خالد الجندى يوضح

حزب الله: استهدفنا مربض الزاعورة فى الجولان المحتل بصواريخ كاتيوشا

لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: الاستغفار بيجيب فلوس ورزق

القاهرة الإخبارية: مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات على شمال غزة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب