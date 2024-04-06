السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات وإتمام صفقة التبادل

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بخروج مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وفي وقت سابق، أشعل المتظاهرون النيران في شارع بيجن، ولم تقم الشرطة بإطفائها بسبب تفاقم الأزمة بصورة كبيرة، ومطالبة المتظاهرين بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حمل العديد من المتظاهرين المشاعل، كما هو معتاد في احتجاجات عائلات المحتجزين، وذلك قبل ساعات من انطلاق مفاوضات الهدنة في مصر اليوم الأحد، وفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

 

وبحسب الصحيفة، فإن أفراد عائلات المحتجزين، تحدثوا الواحد تلو الآخر، وأصبح خطابهم أكثر عدائية بشكل ملحوظ أكثر مما كان عليه في الأسابيع السابقة، حيث دعا شقيق أحد المحتجزين لإطلاق سراح المحتجزين "بالقوة" إذا لزم الأمر.

القاهرة الإخبارية مظاهرات تل أبيب صفقة تبادل انتخابات نتنياهو

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