السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيلينسكى: صواريخنا ستنفد إذا كثفت روسيا من هجماتها

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الصواريخ قد تنفد من أوكرانيا إذا استمرت كثافة الهجمات الروسية الأخيرة؛ وذلك وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن هناك حاجة إلى 25 نظام باتريوت لتغطية أوكرانيا بالكامل، مؤكدًا أن أوكرانيا لديها مخزونات كافية للدفاع الجوي في الوقت الحالي.

 

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط مُسيرة أوكرانية في بيلجورود، الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية أوكرانيا الصواريخ الهجمات الروسية الدفاع الجوي

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