القاهرة الإخبارية: المظاهرات فى تل أبيب على أشدها ومطلب بالإطاحة بنتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنه منذ التطور اللافت الذي حدث في المظاهرات التي تخرج من قِبل عوائل المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، تحولت إلى حركة احتجاجات شبه يومية وحركة منظمة من قِبل عوائل المحتجزين وعشرات من الإسرائيليين اليساريين، أصبحوا الآن يطالبون بضرورة الإطاحة بنتنياهو وحكومته والذهاب إلى انتخابات.

وأضافت أبوشمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي تحدث مرارًا وتكرارًا خلال تصريحاته، أكد أن حكومة نتنياهو هي أسوأ حكومة تمر على إسرائيل، وأنه يجب الحديث عن انتخابات، وهذا ما لوح إليه أيضًا عضو مجلس الحرب بيني جانتس الذي قال إنه يجب الاتفاق على موعد محدد لهذه الانتخابات، مرجحًا أن تكون في سبتمبر القادم.

وأكدت، أن الشارع الإسرائيلي الآن يعاني من انعدام ثقة بين الحكومة والشارع، لذلك تعاظمت هذه التظاهرات سواء في الأماكن الجغرافية التي تتواجد فيها أو سواء الأيام التي تشارك فيها المظاهرات وتؤمها بعشرات الآلاف الإسرائيليين، مشيرةً إلى أن المظاهرات الآن على أشدها اليوم في تل أبيب، وهذه التظاهرات أسبوعية ولكن كانت مقتصرة على يوم السبت.

وأوضحت، أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك تحرك من قِبل المتظاهرين الإسرائيليين في القدس وليس اقتصارًا على تل أبيب فقط.