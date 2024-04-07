حسين حمودة: أتباع حسن الصباح كانوا يتدربون على اللهجات واللغات ليسهل عليهم التنقل بالبلدان

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى الحديث فى جامعة القاهرة، إن مسلسل الحشاشين يحكي التجربة لجمهور واسع يعرف العامية المصرية سواء من مصر أو من دول عربية، فهو يحكي التجربة بلغتهم.

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك إشارات عند برنارد لويس بأن أتباع حسن الصباح كانوا يتدربون على اللهجات التي كان يتكلم بها أصحاب ليسهل عليهم التنقل فيها، مشيرًا إلى أن اللهجات لم تكن وحدها هي التي كان يتدرب عليها أتباع الصباح، بل تدربوا على لغات مختلفة كالمناطق في بلاد فارس والمناطق الأخرى حول بحر قزوين، مؤكدًا أن هناك لغات متعددة في شخصيات الفترة التاريخية.

وأوضح، أنه في كل فترات التاريخ المعروف تكون هناك لغة أخرى غير الفصحى، حتى في فترات التاريخ المصري فمثلا في الفترة المملوكية كان الناس بتكلمون بلغة مختلفة عن اللغة التي يكلمون بها السلاطين الذين كانوا لا يعرفون في الأساس اللغة العربية.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.