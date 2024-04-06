القاهرة الإخبارية: ممثلون عن الحراك المعارض لنتنياهو يطالبون نقابة العمال بإعلان الإضراب العام

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن ممثلون عن الحراك المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبون رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام ويدعون عضو مجلس الحرب بيني جانتس إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ.

وقبل قليل، أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن الشارع الإسرائيلي الآن يعاني من انعدام ثقة بين الحكومة والشارع، لذلك تعاظمت هذه التظاهرات سواء في الأماكن الجغرافية التي تتواجد فيها أو سواء الأيام التي تشارك فيها المظاهرات وتؤمها بعشرات الآلاف الإسرائيليين، مشيرةً إلى أن المظاهرات الآن على أشدها اليوم في تل أبيب، وهذه التظاهرات أسبوعية ولكن كانت مقتصرة على يوم السبت.