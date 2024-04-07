الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسين حمودة: افتراض أن هناك عمل تاريخي يكون بالفصحى فهو افتراض بحاجة إلى المراجعة

الدكتور حسين حمودة
الدكتور حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن هناك أناس يربطون هذا بتجربة تقنعت بالدين أو بها جزء طابع ديني، ومن الممكن أن يكون التعالي عن العامية جزء من التفسير، ومن الممكن أن يكون هناك جانب آخر مرتب بأن هناك شخصيات وإشارات لها طابع ديني.

 

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعود من قبل الجمهور أن لا تكون بالعامية، لكن المسلسل مستند إلى جانب من جوانب بها تعدد لغوي، فالإشارت الموجودة بأن فهناك رسائل يتم إرسالها، والاشارات التي ترتبط بشخصيات غير عربية والإشارت التي ترتبط بشخصيات أجنبية تمامًا، وهكذا.

 

وتابع: كما أن المناطق مختلفة جغرافيا، ولم يكن فيها استخدام للغة العرببة الفصحي بالطرية التي نعرفها، فدائمًا في التاريخ كان هناك استخدام للعامية في المعاملات بين الناس وأحيانا بلغات أخرى عير العربية في بعض البلاد المفتوحة قبل أن تننشر فيها اللغة العربية"ز

وأكد، أن اللغة العربية مرت بمسيرة تاريخية طويلة وخلالها كان بها لهجات كثيرة، وبالتالي فهي قضية كبيرة جدًا، فافتراض أن هناك عمل تاريخي فيجب أن يكون بلغة عربية فصحى فهو افتراض بحاجة إلى المراجعة.

 

برنامج "الشاهد" 
يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

 

برنامج الشاهد اكسترا نيوز العرببة الفصحي فصحى اللغة العربية الشاهد

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: ممثلون عن الحراك المعارض لنتنياهو يطالبون نقابة العمال بإعلان الإضراب العام

رغم مضايقات الاحتلال.. الفلسطينيون يؤدون صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الأقصى

الاحتلال: إسقاط طائرة مسيرة فى لبنان

القاهرة الإخبارية: سيارة تدهس 3 متظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين فى تل أبيب

"القاهرة الإخبارية": المنظومة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن أى صورة للنصر

القاهرة الإخبارية: المظاهرات فى تل أبيب على أشدها ومطلب بالإطاحة بنتنياهو

واحد من الناس يلتقى عمال مشروعات مياه الشرب والغاز لمنطقة 2350 ويهديهم جوائز مالية

الاحتلال: نخوض معارك صعبة فى حى الأمل بخان يونس

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 28 رمضان الأحد 7-4-2024

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

عاجل.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بانتخابات فورية

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

"إمبراطورية ميم" الحلقة 27 | هاجر السراج تترافع عن خالد النبوى أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات في مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب