الأحد 07 أبريل 2024
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حسين حمودة لـ"الشاهد": كريم عبدالعزيز أعطى لشخصية الصباح صورة إيجابية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الممثل المؤدي لشخصية الحسن الصباح الفنان كريم عبدالعزيز، أعطى صورة إيجابية للشخصية وهي في التاريخ غير ذلك، وهذا يذكرني بملاحظة قالها نجيب محفوظ بالنسبة لروايته ميرامار قال إن الفيلم ظلمها، ولم يقف عند أي ظلم آخر لأي عمل له، لأن الذي جسد شخصية الاقطاعي هو يوسف وهبي وتعاطف معه الجمهور

 

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن يكون في الأداء جوانب ما، لكن هناك ما وراء الأداء فهناك التفاصيل والممارسات المرتبطة بهذه الشخصية في المسلسل والتفاصيل والممارسات المرتبطة بالشخصية في الروايات التاريخية المختلفة عنها.

 

وأوضح، أن مسلسل الحشاشين لم يخرج أو يذهب بعيدًا عن الروايات التي قيلت عن الشخصية، بل لقط جانب مرتبط بادعاء التمسك بقيم دينية وإلى أخره، ولكنه لا يتورع عن القتل، ويراه أنه وسيلة ناجحة، كما أن هناك جوانب أخرى مرتبطة ببعض الممارسات التي مارسها في التجربة عقب استيلائه على القلعة التي مكث فيها 35 عامًا لم يخرج منها في بعض الروايات إلا مرتين بالصعود لأعلى السطح.

 

برنامج "الشاهد" 
يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

 

برنامج الشاهد اكسترا نيوز الحسن الصباح كريم عبدالعزيز مسلسل الحشاشين الشخصية

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