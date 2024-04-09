الثلاثاء 09 أبريل 2024
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شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة اعتقالات العدوان فى الضفة لـ8165 منذ 7 أكتوبر

اعتقالات العدوان
اعتقالات العدوان الإسرائيلي

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن ارتفاع حصيلة اعتقالات العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 8165 معتقلًا فلسطينيًا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت شئون الأسرى والمحررين أن فوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينًا في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة شئون الأسرى إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

القاهرة الإخبارية شؤون الأسرى اعتقالات العدوان الضفة الغربية 7 أكتوبر الاحتلال

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