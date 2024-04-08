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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ارتفاع حصيلة الاعتقالات للعدوان الإسرائيلي على غزة لـ8145 منذ 7 أكتوبر

الاعتقالات
الاعتقالات

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 8145 معتقلًا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن احتجزوا كرهائن.

الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة

وأشارت هيئة شؤون الأسرى، إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة الغربية، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق.

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