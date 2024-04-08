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القاهرة الإخبارية: دخول 248 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، هذا الحرص الذي لاحظناه منذ اندلاع تلك الأزمة.

وأضاف جمال، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك محاولات جادة من الدولة المصرية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون ويلات الحرب، لافتًا إلى أنه تم إدخال 248 شاحنة مساعدات منها 210 شاحنات تحمل مواد غذائية و4 شاحنات تحمل مواد بترولية، تلك الشاحنات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني.

 

جهود الدولة المصرية مستمرة على مدار الساعة

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية مستمرة على مدار الساعة، متابعًا: "بمجرد الدخول إلى معبر رفح البري تجد ما يشبه خلية النحل، كل يعمل على دوره من أجل تعجيل دخول تلك المساعدات، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال للحد من دخول تلك المساعدات وتقليلها".

معبر رفح غزة دخول 248 شاحنة مساعدات 248 شاحنة مساعدات دخول 248 شاحنة مساعدات إلى غزة محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح

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