الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل إرسال المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

المساعدات
المساعدات

قال محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر كرم أبوسالم، إننا نشهد الجهود المبذولة من الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الشعب الذي يعاني ويلات الحرب من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف "جمال"، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 32 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 75 ألف مواطن آخر، وهناك خطوات تتخذها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

الدولة المصرية مصرة على إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر كرم أبوسالم أن الدولة المصرية مصرة على نفاذ إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين على مستوى الأطعمة والأدوية والاحتياجات الأخرى، لافتًا إلى أن العراقيل الإسرائيلية تتمثل في قلة العامل البشري.

غزة قطاع غزة معبر كرم أبو سالم مصر مصر تواصل إرسال المساعدات إرسال المساعدات لقطاع غزة محمد جمال

مواد متعلقة

أمين سر "فتح" بهولندا: ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطينى

محاولات لبنانية أوروبية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية.. أستاذ علاقات دولية يوضح

خبيرة اقتصادية: لبنان يستفيد من التسهيلات المقدمة من صندوق النقد الدولى (فيديو)

وزير المالية الإسرائيلى: اجتماع للحكومة الموسعة الليلة لبحث مستجدات الحرب فى غزة

خبير: المرافعات الدولية بمحكمة العدل تشكل حصارًا عسكريًا على إسرائيل (فيديو)

3 شهداء فى غارة إسرائيلية على منزل فى بلدة السلطانية جنوبى لبنان

تحركات جديدة لقوات الاحتلال فى المناطق الشرقية بغزة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

لميس جابر تستكمل الحديث عن شجرة الدر وانقلاب أيبك عليها

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح