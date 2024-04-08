"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل إرسال المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبوسالم

قال محمد جمال، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر كرم أبوسالم، إننا نشهد الجهود المبذولة من الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الشعب الذي يعاني ويلات الحرب من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

وأضاف "جمال"، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العدوان أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 32 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 75 ألف مواطن آخر، وهناك خطوات تتخذها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة وتقليل دخول تلك المساعدات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

الدولة المصرية مصرة على إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر كرم أبوسالم أن الدولة المصرية مصرة على نفاذ إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين على مستوى الأطعمة والأدوية والاحتياجات الأخرى، لافتًا إلى أن العراقيل الإسرائيلية تتمثل في قلة العامل البشري.