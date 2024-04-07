الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تحركات جديدة لقوات الاحتلال فى المناطق الشرقية بغزة.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن بعض الانفجارات دوت في عدة مناطق ناجمة عن قيام الآليات العسكرية الإسرائيلية والمدفعية بإطلاق قذائفها باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال استهدفت المنطقة الوسطى بقصف أسفر عن ارتقاء 4 شهداء فلسطينيين بوسط قطاع غزة.

 

الآليات العسكرية متواجدة داخل حدود قطاع غزة 

وتحدث مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، عن الانسحاب الإسرائيلي، قائلًا: الآليات العسكرية متواجدة داخل حدود قطاع غزة من الناحية الشرقية في عدد من المحاور، منها مدينة خان يونس، دير البلح، شرق مدينة غزة، حي الشجاعية وغيرهم.

وأوضح، أن قوات الاحتلال تقوم بتقطيع أوصال مدينة غزة والشمال عن باقي محافظات القطاع، لافتًا إلى أن الآليات العسكرية تقوم بقطع الطرق الرئيسية.

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