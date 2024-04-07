"القاهرة الإخبارية": القوات الروسية تكثف ضرباتها الصاروخية لمنشآت الطاقة فى أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، إن "الدفاع الروسية" أعلنت عن تدمير مستودع قوارب نقلتها دول حلف الناتو إلى كييف، إضافة إلى أنها أكدت أن القوات الروسية حسمت مواقعها وتقدمت باتجاه محور أفدييفكا.

وأضاف مشيك، خلال تصريحاته عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الروسية صدَّت 11 هجومًا أوكرانيًا على محور أفدييفكا ومقاطعة دونيتسك.

وأوضح مراسل القناة من موسكو، أن المشهد العسكري هو نفسه الذي يتم خلال الأيام الماضية، وبدأت القوات الروسية تكثيف ضرباتها الصاروخية على منشآت للطاقة في الأراضي الأوكرانية، والتي أسفرت عن إقفال التدفئة في أوكرانيا.