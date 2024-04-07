الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": القوات الروسية تكثف ضرباتها الصاروخية لمنشآت الطاقة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، إن "الدفاع الروسية" أعلنت عن تدمير مستودع قوارب نقلتها دول حلف الناتو إلى كييف، إضافة إلى أنها أكدت أن القوات الروسية حسمت مواقعها وتقدمت باتجاه محور أفدييفكا.

وأضاف مشيك، خلال تصريحاته عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الروسية صدَّت 11 هجومًا أوكرانيًا على محور أفدييفكا ومقاطعة دونيتسك.

وأوضح مراسل القناة من موسكو، أن المشهد العسكري هو نفسه الذي يتم خلال الأيام الماضية، وبدأت القوات الروسية تكثيف ضرباتها الصاروخية على منشآت للطاقة في الأراضي الأوكرانية، والتي أسفرت عن إقفال التدفئة في أوكرانيا.

أوكرانيا القوات الروسية منشات الطاقة ضرباتها الصاروخية القاهرة الإخبارية القوات الروسية تكثف ضرباتها الصاروخية الطاقة

مواد متعلقة

"شئون الأسرى": اعتقال 8100 فلسطينى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

لن نستجيب لمطالب حماس.. نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنتي المنارة ومرجليوت شمال إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل

شكري ونظيره النرويجي يؤكدان حتمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بغزة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية فى قلقيلية

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المستشفيات بغزة تواجه صعوبات كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية

مسئول إيرانى كبير: جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل