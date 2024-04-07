البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المستشفيات بغزة تواجه صعوبات كبيرة فى تقديم الخدمات الطبية

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المستشفيات بقطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، وهناك توافق تام على عدم التراخي في المطالبة بالمحاسبة والضغط على الكيان الإسرائيلي، من أجل فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

الوضع الصحي ما زال سيئًا

وأضاف أبوسعيد، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، منوهًا بأن الوضع الصحي ما زال سيئًا.

وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان على توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة سيخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.