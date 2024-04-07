الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله": استهداف مقر قيادة الدفاع الجوى والصاروخى الإسرائيلى فى ثكنة كيلع

صاروخ
صاروخ

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وقاعدة الصواريخ والمدفعية في "يوآف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

غارات جوية على سهل البقاع شرق لبنان

ونفَّذت إسرائيل غارات جوية على سهل البقاع في شرق لبنان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيرة فوق لبنان.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا، وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد، دون أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

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