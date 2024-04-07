القاهرة تستضيف اجتماعات لبحث استعادة الهدوء فى غزة.. اليوم

تستضيف القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقطاع في القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفدًا إسرائيليًا سيشاركون في المفاوضات، فضلًا عن وصول وفد قيادي من حماس للقاهرة اليوم، لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة بدعوة مصرية.