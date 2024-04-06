السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع ‏جل ‏العلام ونقاط انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله استهداف بالصواريخ لموقع ‏جل ‏العلام ونقاط انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستوطنة شلومي وحققنا إصابات ‏مباشرة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

غارة جوية على بلدات عيتا الشعب وأرنون ورميش

وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات الجنوب اللبناني، الليلة الماضية وفجر اليوم.

وشنت قوات الاحتلال غارة جوية على بلدات عيتا الشعب وأرنون ورميش في جنوب لبنان، ما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل.

حزب الله موقع جل العلام نود الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال مستوطنة شلومي حققنا إصابات مباشرة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تطلق القذائف تجاه المنازل فى غزة

"القاهرة الإخبارية": غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

"الدفاع الروسية": استهدفنا 5 قوارب أوكرانية حاولت الاقتراب من نهر دنيبرو

القاهرة الإخبارية: مرور 24 شاحنة مساعدات إنسانية و4 للوقود من معبر رفح إلى غزة

غارات وقصف مدفعى إسرائيلى على وسط وجنوب غزة

إعلام لبنانى: استهداف موقع عسكرى إسرائيلى فى الجليل الغربى بـ3 صواريخ

"الخارجية الفلسطينية" تُدين محاولات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية بالقدس

الرئيس السيسى: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال فى غزة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية