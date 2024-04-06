حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع ‏جل ‏العلام ونقاط انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله استهداف بالصواريخ لموقع ‏جل ‏العلام ونقاط انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستوطنة شلومي وحققنا إصابات ‏مباشرة، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

غارة جوية على بلدات عيتا الشعب وأرنون ورميش

وواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات الجنوب اللبناني، الليلة الماضية وفجر اليوم.

وشنت قوات الاحتلال غارة جوية على بلدات عيتا الشعب وأرنون ورميش في جنوب لبنان، ما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل.