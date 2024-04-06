السبت 06 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: مرور 24 شاحنة مساعدات إنسانية و4 للوقود من معبر رفح إلى غزة

مساعدات
مساعدات

أعلن أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، مرور 24 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود.

وأضاف "عماد" خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم إجازة رسمية للمعابر والمنافذ الإسرائيلية، وهناك ارتباط بخصوص الشاحنات التي تدخل من معبر رفح إلى منفذ العوجة، بأن العملية أو الشاحنات تذهب للمنفذ حيث تخضع لعملية التدقيق ثم تعود مرة أخرى إلى المعبر للدخول إلى القطاع.

قطاع غزة يشهد حصار متواصل من قبل قوات الاحتلال

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن قطاع غزة يشهد حصارًا متواصلًا من قبل قوات الاحتلال، وهناك احتياج كبير لهذه المساعدات من قبل المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من الحرب الممتدة منذ أكثر من 180 يومًا حتى هذه اللحظة.

وتابع: "المعبر يستقبل المصابين والجرحى والمرافقين، حيث استقبل 18 مصابًا، إضافة إلى 24 من المرافقين". 

غزة قطاع غزة مجهودات مصرية متواصلة مجهودات مصرية إيصال المساعدات لقطاع غزة

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