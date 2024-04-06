السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت.

طفل من ذوي الإعاقة 

واصطحب الرئيس السيسي، في لفتة إنسانية، الطفل محمد وائل أحمد، من ذوي الهمم، بعد تسلمه جائزة الفوز في مسابقة القرآن الكريم، حتى نزوله من على خشبة المسرح.

ويشارك في الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

السيسي الرئيس السيسي طفل من ذوي الإعاقة نزوله من خشبة المسرح لفتة إنسانية

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية عاجزة عن تنفيذ ولو بند واحد مما تعهدت به

الرئيس السيسى يشهد فقرة ابتهالات باحتفالية ليلة القدر

وزير الأوقاف: فهم القرآن شرط أساسى للمشاركة فى المسابقة العالمية

إعلام لبنانى: الاحتلال يقصف بالطيران والمدفعية بلدتى أرنون ورميش

الرئيس السيسى يصافح أحمد عمر هاشم فى احتفالية ليلة القدر

الفصائل الفلسطينية تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية شرق دير البلح

أستراليا: المعلومات حول مقتل مواطنتنا فى إسرائيل غير كافية

القاهرة الإخبارية: فصائل عراقية تهاجم مصافى نفط بإسرائيل

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

الإمام الطيب يُهدى الرئيس السيسى الإصدار الثانى من مجلة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية