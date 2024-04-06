لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت.

طفل من ذوي الإعاقة

واصطحب الرئيس السيسي، في لفتة إنسانية، الطفل محمد وائل أحمد، من ذوي الهمم، بعد تسلمه جائزة الفوز في مسابقة القرآن الكريم، حتى نزوله من على خشبة المسرح.

ويشارك في الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.