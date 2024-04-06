السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستراليا: المعلومات حول مقتل مواطنتنا فى إسرائيل غير كافية

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج

قالت الخارجية الأسترالية إن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية غير كافية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تعيين مستشار خاص للعمل مع إسرائيل

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج: "ستعين الحكومة مستشارًا خاصًا، طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت: "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق، وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وفى وقت سابق، أقال الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، ضابطين ووجّه توبيخًا رسميًا لكبار القادة، بعد أن أكد التحقيق في مقتل موظفي إغاثة، بينهم الأسترالية لالزاومي فرانكوم، وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

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