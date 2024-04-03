الليلة.. عرض "الطاحونة الحمراء" للمخرج حسام التوني على قصر ثقافة روض الفرج

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، ‏الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فرع ثقافة القاهرة العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج من ٣ إبريل إلى 8 إبريل 2024، وتفتح الستار 09:30 مساء الدخول مجاني بأسبقية الحضور.

أحداث العرض المسرحي

العرض مستوحي من قصة الفيلم الفرنسي Moulin Rouge للسيناريست بازلورمان، والذي يتناول رحلة كرستيان الشاعر الفرنسي الذي يلحق بالثورة الفنية البوهيمية في العاصمة باريس، وهناك يجد حياة مختلفة في ملهى الطاحونة الحمراء، ويتعرف على الراقصة ساتين التي ينافسه على قلبها مدير المكان المعروف بالدوق.

ويمثل العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" أول إنتاج مسرحي استعراضي غنائي "لايف" في هيئة قصور الثقافة.

وأكد المخرج حسام التوني، أن العرض لم يتم تقديمه من قبل كعرض مسرحي غنائي في المسرح المصري.

أبطال مسرحية الطاحونة الحمراء

"الطاحونة الحمراء" بطولة محمود متولى، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبدالرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو آمين، حازم الزغبى، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، راماج، أحمد أبو الغيط، روجية مايكل، قطب محمد.

المسرحية قصة باز لورمان، إعداد مسرحي أحمد حسن البنا، دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، تأليف موسيقى وألحان والتوزيع زياد هجرس، الموسيقيين كمان كريم ياسر وعمرو فاروق وسيف عبدالمطلب ومحمود سلامة وادريان، شيلو أحمد إيهاب وأحمد سامح، بيانو آدم أيمن، ايقاعات محمد عمران، تصميم الاستعراضات محمد بحيرى، تصميم الإضاءة أحمد أمين، هندسة صوتية عمرو زيكو، المكياج رامي جمال، مخرج الميديا مؤمن وائل، هيئة الاخراج محمد علاء وأحمد جيمى ومهند ناصر، مساعد مخرج ابانوب سعيد، المخرج المنفذ أسامه جميل، إخراج حسام التوني.