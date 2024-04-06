القاهرة الإخبارية: فصائل عراقية تهاجم مصافى نفط بإسرائيل

أعلنت فصائل عراقية، اليوم السبت، أنها هاجمت بطائرات مُسيرة مصافي نفط في حيفا بإسرائيل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت الفصائل إلى أن الهجوم جاء ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل منذ نشوب الحرب في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل.

عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية

وفى وقت سابق، أعلنت الفصائل العراقية مسئوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية، وعلى القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.