السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال فى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة، تعد موعدًا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله الجزيل، اقترن اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد والمغفرة من الله.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن كل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات، يسعى أبناء مصر المخلصون كل في مجاله إلى التغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانًا باهظة من طاقتهم وأرواحهم.

وأكد الرئيس التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، معقبًا: "مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال".

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