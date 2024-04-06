"الخارجية الفلسطينية" تُدين محاولات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية بالقدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

مخاطر إمعان الاحتلال فى استهداف القدس

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها، وتؤكد أن جميع إجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في وقف هذه الإجراءات بشكل فوري، والتي تعد بمثابة تهديد مباشر للمنطقة كلها.