"الدفاع الروسية": استهدفنا 5 قوارب أوكرانية حاولت الاقتراب من نهر دنيبرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف 5 قوارب أوكرانية حاولت الاقتراب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو والقضاء على 30 مقاتلًا أوكرانيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلجورود وإقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنه "خلال الليلة الماضية والصباح الباكر من يوم 5 أبريل، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".