السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الدفاع الروسية": استهدفنا 5 قوارب أوكرانية حاولت الاقتراب من نهر دنيبرو

قوارب أوكرانية
قوارب أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف 5 قوارب أوكرانية حاولت الاقتراب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو والقضاء على 30 مقاتلًا أوكرانيا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، عن أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلجورود وإقليم كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنه "خلال الليلة الماضية والصباح الباكر من يوم 5 أبريل، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

الدفاع الروسية ​​وزارة الدفاع الروسية​​ نهر دنيبرو 5 قوارب أوكرانية استهدفنا 5 قوارب أوكرانية الضفة اليمنى

مواد متعلقة

"الخارجية الفلسطينية" تُدين محاولات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية بالقدس

الرئيس السيسى: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال فى غزة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

الرئيس السيسى يُكرّم الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية عاجزة عن تنفيذ ولو بند واحد مما تعهدت به

الرئيس السيسى يشهد فقرة ابتهالات باحتفالية ليلة القدر

وزير الأوقاف: فهم القرآن شرط أساسى للمشاركة فى المسابقة العالمية

إعلام لبنانى: الاحتلال يقصف بالطيران والمدفعية بلدتى أرنون ورميش

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لقضية إمبراطور الذهب في الجمالية

بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

على جمعة يفجّر مفاجأة حول الحج أو العمرة بـ"الإنابة"

مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية