السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تطلق القذائف تجاه المنازل فى غزة

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن ما يجري على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة خان يونس عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في المناطق الغربية للمدينة.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال قامت بتفجير المربعات السكنية وتدميرها بشكل كبير، وكذلك الأمر في المناطق الشرقية حيث بلدة عبسان الكبيرة في أقصى شرق مدينة خان يونس، والتي تتعرض في ذات الوقت إلى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن المحافظة الوسطى تحديدًا شمال هذه المحافظة ما زال هو الآخر يتعرض لقصفٍ من الطائرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى القصف المدفعي المكثف الذي طال الأحياء الشرقية لمخيم البريج، وأبراج مدينة الأسرى في شمال المحافظة.

غزة آليات الاحتلال الاحتلال القذائف تجاه منازل المواطنين القاهرة الإخبارية

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