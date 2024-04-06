القدس على صفيح ساخن.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمخيم شعفاط

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول استغلال العالم لما يدور ويحدث في قطاع غزة، حيث تستفرط في مدينة القدس التي لم تكن يومًا بمعزل عما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مخيم شعفاط هو أحد المخيمات الفلسطينية التي تشهد منذ السابع من أكتوبر أشد المواجهات، والتي تكاد تكون شبه يومية من خلال اقتحام متكرر من قبل سلطات الاحتلال للمخيم.

تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين بالمخيم

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إلى أن قوات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات، فضلًا عن تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين بالمخيم، منوهة بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية تجاه المواطنين، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.