الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المنسق الأممى للشئون الإنسانية: الوضع بغزة كارثى ونصف السكان معرضون لخطر المجاعة

غزة
غزة

قال جيمي ماكغولدريك المنسق الأممي للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي ونصف السكان معرضون لخطر مجاعة وشيكة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

"الصحة العالمية" تندد بدمار مستشفى الشفاء 

ونددت منظمة الصحة العالمية بـالدمار الهائل الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة، جراء الحصار الإسرائيلي الأخير، وقد أصبح هيكلًا فارغًا إلا من الجثث.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، الإثنين الماضي، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه لنحو أسبوعين.

ونوه المنسق الأممي للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بأن سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

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