الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: انسحاب الفرقة 98 من خان يونس جنوب غزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس جنوب غزة ولا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

انتهاء المناورات البرية في قطاع غزة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لواء الناحال بقي داخل قطاع غزة ومهمته منع عودة الفلسطينيين إلى الشمال، مشيرة إلى انتهاء المناورات البرية في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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