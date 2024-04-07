الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان وسماع أصوات انفجارات قوية

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجولان وسماع أصوات انفجارات قوية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقصفت قوات الاحتلال، مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

الجولان صفارات الإنذار تدوي في الجولان أصوات انفجارات قوية وسائل اعلام إسرائيلية صفارات الإنذار انفجارات قوية

مواد متعلقة

إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب غزة وغرب خان يونس

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة على بعد 59 ميلًا جنوب عدن

جيش الاحتلال: إرسال تعزيزات عسكرية بموقع إطلاق النار فى قلقيلية بالضفة الغربية

بايدن يحذر نتنياهو: سنعيد النظر فى طريقة الدعم الأمريكى لإسرائيل

القاهرة تستضيف اجتماعات لبحث استعادة الهدوء فى غزة.. اليوم

المنسق الأممى للشئون الإنسانية: الوضع بغزة كارثى ونصف السكان معرضون لخطر المجاعة

"القاهرة الإخبارية": ممثلون عن الحراك المعارض لنتنياهو يطالبون بإعلان الإضراب العام

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقع ‏جل ‏العلام ونقاط انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

جريمة قتل بسبب كلب.. لماذا أنهى سمكرى حياة جاره بمدينة نصر؟

5 محافظات على أعتاب حقبة جديدة من الرعاية الصحية الشاملة

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل بعض لجان التوفيق والمنازعات للعاصمة الإدارية

محمد صلاح يتحدى مانشستر يونايتد مع ليفربول فى قمة الدورى الإنجليزى

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان في بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب