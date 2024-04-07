إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان وسماع أصوات انفجارات قوية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في الجولان وسماع أصوات انفجارات قوية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقصفت قوات الاحتلال، مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.