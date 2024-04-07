الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب غزة وغرب خان يونس

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال يشن غارات على جنوب غزة وغرب خان يونس، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية

استُشهد وأُصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، في اليوم الـ184 من العدوان المُتواصل على قطاع غزة، والذي تركز على مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية، وأخرى في خان يونس جنوبي القطاع.

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