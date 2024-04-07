الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: سحب جميع القوات البرية من جنوب غزة باستثناء لواء واحد

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن سحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

انسحاب الفرقة 98 من خان يونس

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس جنوب غزة ولا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه.

وخلال الأشهر الستة الماضية، قتل الاحتلال الإسرائيلي 33137 شخصًا في الفترة ما بين 7 أكتوبر و6 أبريل، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ويشمل هذا الرقم، حسب الإحصاءات، ما لا يقل عن 13000 طفل، بينما أُصيب أكثر من 75000 فلسطيني.

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