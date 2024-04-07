الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية والاجتماعية والكوميديا

مسلسل الحشاشين وإمبراطورية
مسلسل الحشاشين وإمبراطورية ميم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية والاجتماعية والكوميديا في موسم دراما رمضان 2024.

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والشعبية والاجتماعية والكوميديا

نعرض للقراء ملخص أحداث الحلقات الـ 27 من المسلسلات التاريخية والشعبية والاجتماعية والكوميديا خلال شهر رمضان المبارك والتي جاءت كما يلي:-

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 27

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل الحشاشين

الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، أظهرت أن الهادي ابن حسن الصباح لم يُقتل، وأن الأمر كان مجرد حلم في منام الصباح الذي استيقظ من نومه فزعا، وذهب بسرعة يحتضن ابنه وهو خائف عليه، قال له إنه يجب عليه الحذر من كل من حوله خاصة برزك أميد.

مسلسل حق عرب

وتوالت الأحداث في الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، سعيد الجن ظل يبحث عن أخو عرب، وذهب لرباح، الذي نصحه بتقديم بلاغ ضد عرب، لأنه من المؤكد أن يكن السبب وراء اختفاء أخيه، وبالفعل قدم بلاغ، ولكن أنكر عرب التهمة المنسوبة إليه.

مسلسل محارب

شهدت الحلقة 27 من مسلسل محارب، ذهاب مريم لزوجة حسام، وطلبت منها مقابلة عزيز، وقالت لها إنها سوف تساعده وتشهد معه، لكن منال لم تصدقها، وقامت بطردها من المنزل.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8

الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، شهدت مواقف كوميدية كثيرة، بدات الحلقة من جوني وهو يبحث عن وظيفة بعد حديثه مع هجرس، وفكر جوني في تحويل دوار الكبير لفندق، وقام بعمل حملات دعائية على السوشيال ميديا، وبدأت أفواج السياح تأتي حتى وجد نفسه أمام مشكلة جديدة وهي كيفية إقناع الكبير، حتى أخبره بأن هؤلاء السياح أصدقائه.

مسلسل إمبراطورية ميم

تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم، عودة منى من البعثة التي اضطرتها إلى السفر لباريس، وذهبت إلى والدها واعتذرت له، وأخبرته بأنها سوف تُخرجه بكفالة مالية.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. جوارى آلموت يقتلن "ألينار" وعقاب قاس من الصباح 

مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، اتفق جلال مع مصابح بأنه يقوم بقتل كلا من طارق وغادة على الرغم من أن غادة هي التي سوف تساعده في الدخول لمنزل طارق.

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ملخص أحداث الحلقات الـ 27 المسلسلات التاريخية والشعبية المسلسلات التاريخية صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر

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