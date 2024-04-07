مسلسل الحشاشين.. الموت يطارد “يحيى” فى أصفهان ونورهان تخبره بحملها الأول

مسلسل الحشاشين

تعيش مدينة أصفهان حالة من الرعب والهلع تسيطر على الجميع خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، بعدما أمر زعيم الحشاشين حسن الصباح بنشر الرعب والقتل بين أهالى أصفهان، وأخيرًا بقتل يحيى ابن مؤذن أصفهان.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 27

يمارس أتباع الصباح من الباطنيين أعمال قتل عشوائية ضد الأهالي فى شوارع أصفهان، لكن هذه المرة وهم مرتدين ملابس العوام تارة وزي جيش السلاجقة تارة أخرى، فى محاولة لخداع الناس وبث الرعب فى القلوب وزع فتنة كبيرة بينهم، ليشك الأهالي فى بعضهم البعض، ويفقدون الثقة فى جيشهم، وتفوح رائحة الدماء من الشوارع والطرقات فى ساعات الليل.

مسلسل الحشاشين

يجبر أتباع حسن الصباح من يقع فى أيديهم من الأهالي على إعلان إيمانهم بمعتقد الباطنيين وولائهم لصاحب مفتاح الجنة حسن الصباح من أجل عدم قتلهم، لتقول: أنا الميت اللى أحيانى مولانا.

ومع تتابع أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، يواصل يحيي ابن مؤذن أصفهان محاولاته الثأر لوالديه وصديقيه سليمان وتيفور من قاتلهم حسن الصباح، إلا أنه يجلس حزينًا فى منزله لرفض السلطان السلجوقي خروج أى قوات إلى قلعة الحشاشين حاليًا، لتحاول حبيبته وزوجته نورهان التخفيف عنه وتخبره بحملها فى طفلهما الأول، يفرح يحيي بشدة ويخبرها عن رغبته فى أن يكون ابنه مقاتلا وفارسًا في صفوف الجيش السلجوقي ليثأر من الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

وفى نهاية الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، يتعرض يحيى لمحاولة قتل أثناء عودته ليلًا إلى منزله بتحريض من حسن الصباح، إذ يجد نفسه محاصرًا من اثنين من الباطنيين لكنه ينجح بفضل شجاعته فى التصدى لهما وقتلهما.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.