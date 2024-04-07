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مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل نور والكوكب السعيد محور اهتمام الملايين من الأطفال يوميا حيث جاءت الحلقة الجديدة بعنوان الرهينة وترصد مجموعة مميزة من الأحداث المشوقة لهم حيث يعرض طوال شهر رمضان المبارك.

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل نور والكوكب السعيد

نعرض ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان الرهينة  حيث يرصد لكم الدستور أحداثها خلال النقاط الأسياسة التي في الأحداث وجاءت كما يلي:-

  • تبدأ الحلقة مع تأكيد نور أن العصابة التي خطفت حسن تتاجر بالاعضاء البشرية.
  • يسعى الفريق بكل جهده للعثور على حسن، ويستطيعون تحديد موقع عربة الاسعاف التي استخدمتها العصابة لخطفه في منطقة التجمع الخامس.
  • يناقش المسلسل ظاهرة الزواج المبكر من خلال قصة نادية، التي حاول والدها تزويجها من رجل عجوز، لكن دار الرعاية أقنعه بعدم القيام بذلك وهددوه بأخذها منه في حال تعرضها لأي خطر.
  • ينجح نور في تحديد موقع المستشفى التي تستخدمها العصابة في تجارة الأعضاء.
  • يواجه الفريق أفراد العصابة بكل شجاعة ويستطيعون إنقاذ حسن قبل أن يتم نقل أعضائه.
  • تنتهي الحلقة بنجاة حسن من موت محتم، ونجاح الفريق في هزيمة العصابة.

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مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 28

يعرض مسلسل الأنميشن نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغيرة زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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