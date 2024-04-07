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مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 27 .. والقنوات الناقلة له

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

 ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 27 محور اهتمام الملايين من الأطفال حاليا حيث شهدت الحلقة أحداث مثيرة منها محاولات الحصول على الرموز، واستمرت حبيبة في محاولات تحرير والدها أيمن من قبضة غلباوي.

ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 27 

نعرض  ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 27 حيث أعطى غلباوي أحد رموز المسجد للشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال، فيما نجحت حبيبة في تحرير والدها، عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي، وظل الأبطال داخل التطبيق يبحثون عن الرموز.

وتحدث الشيخ صلاح إلى أبطال القصة، سيف وياسين وشروق، عن أهمية المسجد النبوي في المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في أي مسجد آخر، باستثناء المسجد الحرام. 

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وأوضح الشيخ صلاح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنى المسجد النبوي بعد عام واحد من هجرته، وأنه يحتوي على الروضة الشريفة، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، هذا يعني أن الصلاة في هذا المكان يجلب الرحمة والسعادة، ويكون موطنًا للذكر والصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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