السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

خطف ابن مصطفى شعبان في الحقلة 27 من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم لـ
مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

خطف الفنان أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم، حسن ابن مصطفى شعبان خلال الحلقة 27، وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

جاء ذلك خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

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خطف حسن ابن المعلم

وظهر حسن وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كدة نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كدة".

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ثم ظهرت شقيقته وزوجها وهم يبحثون عن حسن ولا يجدونه واتصلو بمصطفى شعبان الذي قال: "حسن اتخطف كدة"، واتصل بالجنتل الذي قال له: "أنا قلت ابنك تعبان من العياط على أمه قلت أخده عندي كام يوم لحد ما أخلص حوار البضاعة وبعد كدة هرجعهولك".

وأضاف: "اللي طلبته عملتهولك عمر حسن ابنك قصاد البضاعة اللي عندك"، ليرد عليه: "لو حاجة حصلت لحسن مش هخلي حد منكوا على وش الدنيا فاهم يا جنتل"، لتنتهي الحلقة 27 من مسلسل المعلم على ذلك المشهد.

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قصة مسلسل المعلم 2024

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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أبطال مسلسل المعلم 2024

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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