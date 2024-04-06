مصطفى شعبان يروى كواليس حريق ديكور مسلسله المعلم

حكى الفنان مصطفى شعبان، عن كواليس الحريق في ديكور مسلسل المعلم الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، إن الحريق سبب صدمة للجميع، لأنه حدث بعد انتهاء تصوير المشاهد بحوالي ساعتين، ثم ورده اتصال يفيد بنشوب حريق في ديكور الحارة، ثم دخل على ديكور الشادر، وفجأة دخل على العمارات.

وأشار إلى أن الخسائر كلها في الحريق مادية، مردفًا: "حصل جوانا لخبطة وقلنا نكمل فين عندنا شادر وعندنا حارة وفي مشاهد لازم تتصور في هذه المواقع التي احترقت، عملنا جلسات عمل مع المؤلف والمنتج والمخرج وعملنا تحايلات في سياق الدراما وغيرنا المواقع وليس السيناريو".

وختم بأن الحريق ما زال قيد التحقيق، ولا يعرف سببه.

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