السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: بناء وصياغة الشخصية المصرية للسنوات المقبلة مسئوليتنا كلنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وضع خريطة بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة، من تعليم جيد وخدمات صحية لائقة والسكن الكريم.

وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: “عملنا خلال السنوات الماضية حاجات كثيرة من أجل البقاء والبناء والحفاظ على الدولة حتى لا تضيع ولا يكون فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض لتكون معالم دولة تناسب عصرنا”.

وأردف: "ده جهد كبير ونحن مسئولون كلنا لنتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية للسنوات القادمة، إحنا جادين في تقديم تعليم جيد وتأمين صحي شامل، وليس كلام بدون برامج".

السيسي الرئيس حفل أفطار الأسرة المصرية

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