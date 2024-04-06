الرئيس السيسى: أجدد الوعد والعهد فى مستهل فترة رئاسية جديدة

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عظيم امتنانه بالحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية، وسعادته البالغة لتواجده وسط الأسرة المصرية التي يشعر بالامتنان إليها.

وقال خلال كلمته: "الأسرة المصرية تعبر عن أمتنا العظيمة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة، وبقيت رمزًا للخير والسلام والقوة، وأغتنم الفرصة الطيبة لأجدد الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة بعد تجديد الثقة والعهد في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته".

وأردف: "الميثاق والعهد قائم على الصدق والتجرد في النوايا والتفاني في العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، نسعى أن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربصي إراقة الدماء والقتل".